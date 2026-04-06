Conmoción por muerte de reconocido actor de teleseries turcas a los 31 años: estuvo cerca de 13 horas en el quirófano

Recientemente, se dio a conocer una noticia que ha generado gran impacto dentro de la industria televisiva. Especialmente, en el mundo de las teleseries turcas.

Resulta que se dio a conocer la muerte del actor, Ramazan Tetik, quien tenía 31 años de edad.

Conmoción muerte del actor Ramazan Tetik a sus 31 años

El intérprete falleció después de someterse a una intervención quirúrgica debido a un problema al corazón. Vale señalar que el procedimiento duró cerca de 13 horas.

De acuerdo a lo informado por TV Azteca, Ramazan Tetik fue hospitalizado debido a una disección aórtica. Una afección que genera un desgarro en la arteria principal del cuerpo.

Sin embargo, a pesar los esfuerzos de los médicos, el actor terminó falleciendo.

Desde la producción de la teleserie Eşref Rüya compartieron un sentido mensaje tras conocer la partida. «Hemos recibido con profunda tristeza la noticia del fallecimiento de nuestro intérprete Ramazan Tetik», expresaron.

«Pedimos misericordia de Alá para él, enviamos nuestras condolencias a su familia y seres queridos», añadieron en el texto.

Vale señalar que dentro de los proyectos más destacados en los que estuvo Ramazan Tetik se encuentran Esref’s Dream y Cennet’in Gözyaslari. Estas participaciones le hicieron conseguir reconocimiento dentro de la industria.

Por otro lado, dentro de sus últimos trabajos se encuentra Eşref Rüya. Esta telenovela se lanzó en 2025 y cuenta con destacados actores en su elenco como Çagatay Ulusoy y Demet Özdemir.

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