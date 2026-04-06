Latife Soto enciende las alarmas tras predecir nueva enfermedad y hace importante advertencia: adelantó importante fecha
Latife Soto encendió las alarmas tras señalar que se acerca una complicada enfermedad viral que "se va a hacer muy fuerte".
En la noche de este domingo, la tarotista nacional Latife Soto realizó una nueva versión de sus clásicas transmisiones en vivo junto a José Antonio Neme. Instancia en la que la guía espiritual lanzó una preocupante predicción.
En esta oportunidad, la guía espiritual adelantó que supuestamente se acerca una enfermedad, la que explotará en el segundo semestre de este año y que tendrá un gran impacto.
«Van a venir muchas enfermedades, van a llegar a ser epidemias. Después del Mundial (de fútbol) viene una enfermedad que es como tener dengue, conjuntivitis, neumonía, todo junto», partió señalando Latife Soto.
En este contexto, la «brujita» mencionó que «es una enfermedad viral que va a venir, pero se va a hacer muy fuerte después del Mundial».
De este modo, aconsejó a quienes seguían su transmisión en vivo: «Así que a cuidarse, a tomar de todo».
Latife Soto responde tras predicción que no se habría cumplido
Hace unos días, la tarotista había generado gran preocupación tras adelantar un supuesto apagón en Chile y el mundo.
«Ojo con Semana Santa porque yo veo un apagón mundial muy grande (…) van a avisar que se queden tranquilos, en sus casas. Quédense ahí, como unas cinco horas en la casa», indicó en aquella oportunidad. Sin embargo, llegó la fecha y nunca se concretó.
Frente a esto, una usuaria no dudó en recordárselo a través de redes sociales. «Soto dijo que vendría un gran apagón en Semana Santa; quedé con velas y pilas para 1 mes», expresó.
En este sentido, en la más reciente transmisión Latife Soto indicó que todavía no hay que dar por descartada su predicción y que se podría cumplir entre el 6 y 11 de abril.
«Dios no permita que nosotros tengamos apagones, pero sí van a haber apagones de redes en Europa. Este mes va a estar complicadito, pero Dios permita que aquí estemos protegidos», señaló la guía espiritual.
