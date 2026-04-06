06 Abr, 2026. 16:30 hrs

¿Lluvia en la Región Metropolitana?: Alejandro Sepúlveda sorprende tras adelantar el panorama de esta semana en Santiago

En la tarde de este lunes, el especialista de Mega entregó el pronóstico del tiempo para los próximos días en la capital del país ¿Vuelve la lluvia en la Región Metropolitana? Revisa a continuación.

Por Iván López

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