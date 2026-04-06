“Yo solo contesto con la verdad”: Coté López se sincera sobre su consumo de drogas

Una nueva situación fue comentada en las redes sociales tras la sincera confesión de la influencer Coté López.

En contexto de su hospitalización, la empresaria decidió hacer una dinámica con sus seguidores, en la que ellos le hacían preguntas y ella respondía.

Fue así como respondió a una pregunta sobre el consumo de sustancias o drogas, y su respuesta dejó a todos con atención.

Esto fue lo que dijo Coté López

La pregunta decía: “¿Fumas weed Coté? ¿O has probado o alguna otra droga?”, a lo que la influencer mencionó algunas vivencias de su pasado.

“No fumo yerba, pero sí fumé varias veces, hace años”, respondió. Y luego dejó en claro cuáles sustancias había probado alguna vez:

“También, hace como tres años probé el éxtasis. Jamás coca, tusi y esas cosas”, contó.

“Pero hace unos meses probé keta, también un par de veces, pero no tengo personalidad adictiva, gracias a Dios”, aclaró.

De todos modos, lanzó el mensaje de que ‘no lo hagan en sus casas’.

Finalmente, María José habló de los riesgos que puede traer el consumo de drogas para las personas: “Yo solo contesto con la verdad, pero hay mucha gente que se queda pegada y viven un horror ellos y su familia… No sigan el ejemplo”, cerró.

Esta es la historia donde respondió Coté López:

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google