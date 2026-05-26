Brilló en el Festival de Viña 2026 y se sinceró por primera vez sobre su lucha contra el alcoholismo: «Esta no soy yo»

Recientemente, la destacada humorista nacional, Piare con P, quien brilló en el Festival de Viña del Mar 2026 se sinceró con respecto a su lucha contra el alcoholismo que enfrentó antes de conseguir su éxito actual.

En el podcast de María Luisa Godoy y Eduardo Fuentes, «Mari con Edu», la comediante se sinceró con respecto a su proceso de rehabilitación y también de una depresión que vivió.

Piare con P dejó en claro que es primera vez que habla de este tema con medios. Además, señaló que hace cuatro años que no consume alcohol.

Piare con P se sincera

La humorista dio a conocer su consumo estaba relacionado con una evasión emocional. «No era que me gustara un traguito rico, sino que era evadir», indicó.

Piare con P recordó que un momento quedó impactada tras ver un video de una de sus presentaciones. «Yo me puse a llorar, dije: ‘Esta no soy yo'», señaló.

Si bien indicó que nunca bebía antes de sus shows, si notó cambios en su actitud y en su energía. De este modo, tomó la decisión de iniciar un proceso de rehabilitación, el que no fue para nada sencillo. «Uno piensa que empieza terapia y todo va a estar bien al tiro, pero no. Es aprender a convivir con las emociones», señaló.

Además, en esta instancia Piare con P habló de otro momento difícil de su vida. En concreto, recordó que enfrentó una compleja depresión, en la cual llegó a pesar cerca de 100 kilos.

Por otro lado, también recordó que tuvo poco apoyo de su familia en su carrera artística. Sin embargo, aseguró que ahora está en el mejor momento de su vida tras su paso por el Festival de Viña 2026. «Estoy muy, muy feliz», reconoció.

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