Sinaka, Damas Gratis y Joe Vasconcellos encabezan Fiebre de Cumbia: La Fonda 2026: revisa el line up completo y cómo comprar entradas

Si bien todavía falta para la llegada de septiembre muchas personas están esperando las tan ansiadas Fiestas Patrias que ya van tomando forma.

Recientemente, se dio a conocer el line up de Fiebre de Cumbia: La Fonda 2026. Instancia que se llevará a cabo el primer fin de semana del mes patrio para empezar las celebraciones dieciocheras.

En concreto, el evento se desarrollará el 5 de septiembre en Club Hípico de Santiago, con una propuesta de gran formato que apuesta por fiesta nocturna, música en vivo y que está enfocado en mayores de 18 años.

El line up de Fiebre de Cumbia: La Fonda 2026

Desde la producción anunciaron un cartel que fusiona rock, dosinos urbanos y fiesta popular. En el evento dirán presente Los Auténticos Decadentes, Damas Gratis, Los Jaivas y Santaferia, en una parrilla que también reunirá a La T y La M, Néstor en Bloque, Joe Vasconcellos, La Combo Tortuga, Shamanes Crew, Sinaka, Charros de Luchito y Rafael, Los del Fuego, Pablito Pesadilla, Fiebre 40 y la banda ganadora del concurso oficial.

Vale señalar que el evento se busca posicionar como la primera gran fonda de Santiago, adelantando el espíritu de las Fiestas Patrias con una experiencia en la que la música, baile serán protagonistas.

De este modo, ante la gran expectación que siempre existe de parte de la gente por el 18, las fondas, la llegada del feriado, Fiebre de Cumbia: La Fonda llega con una promesa: las fiestas parten antes. Y todo indica que será al ritmo de la cumbia.

Vale señalar que las entradas están disponibles a través del sistema Passline.

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