Patio Bellavista celebró sus 20 años a lo grande con show de Prófugos, banda tributo a Soda Stereo

A dos décadas de su inauguración, Patio Bellavista se prepara para una nueva fase. Esta se enfoca en revitalizar su entorno, reforzar la seguridad y renovar su oferta cultural, gastronómica y de entretención. El emblemático espacio busca así reafirmarse como uno de los principales puntos de encuentro en la capital.

En este sentido, en la noche de este miércoles, el espacio celebró sus 20 años con un Prófugos, banda tributo a Soda Stereo.

Nueva etapa en Patio Bellavista

Este proceso contempla la llegada de nuevas marcas, el fortalecimiento de su propuesta culinaria y una cartelera cultural más dinámica, diversa y abierta a distintos públicos, con múltiples actividades de acceso gratuito.

Dentro de esta renovación, destaca la incorporación de propuestas como Niu Sushi, el retorno de Sol de Alpaca y una alianza con Massiva, que permitirá aumentar la visibilidad del recinto.

Este impulso forma parte de un trabajo conjunto entre el sector público y privado, enfocado en recuperar el espacio público y reactivar uno de los barrios más icónicos de Santiago. En ese contexto, se han registrado avances en seguridad, con una baja cercana al 40% en indicadores delictuales.

«Patio Bellavista inicia una nueva etapa que conecta su historia con el presente de la ciudad. Estamos fortaleciendo nuestra propuesta con la llegada de nuevos restaurantes y marcas, junto a una agenda cultural y de entretención más activa y diversa. Queremos volver a poner en el centro la experiencia, el encuentro y la vida urbana, con un espacio que se vive durante todo el día», señaló el director de Patio Bellavista, Álvaro Jadue.

Recuperación del espacio

En este sentido, las autoridades también destacaron la importancia de este tipo de espacios en la recuperación urbana y cultural de la ciudad.

«Hoy, Patio Bellavista es uno de los polos culturales más destacados de Santiago. Un espacio que recibe millones de visitas al año, que integra arte, gastronomía y turismo, y que es una ventana al alma de Chile. Hoy celebra 20 años y tiene un gran desafío por delante: seguir siendo un lugar de reencuentro, de recuperación y de proyección», indicó Francisco Undurraga, ministro de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

Por otro lado, el Delegado Presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina indicó: «Este es un aporte a Santiago. No solo para turistas, sino también para los santiaguinos que vuelven a encontrarse en este espacio. La reconstrucción de los barrios pasa por recuperar lugares como este para las personas».

Mientras que Jaime Bellolio, alcalde de Providencia mencionó: «Los barrios no se recuperan solo con medidas de seguridad, se recuperan cuando las personas vuelven a habitarlos. Cuando hay cultura, gastronomía y vida en el espacio público, lo que ocurre es que la ciudad se reactiva».

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