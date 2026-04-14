Día del Cine 2026: Revisa cómo acceder a la preventa para conseguir entradas a $2.000 pesos

Uno de los panoramas más esperados por los cinéfilos y a quienes les gusta ir a ver películas vuelve a Chile.

El Día del Cine 2026 se realizará este lunes 20, martes 21 y miércoles 22 de abril con increíbles descuentos para pasarlo bien a través de la pantalla gigante.

Y es que se anunció que diversos cines dispondrán durante los tres días entradas desde los $2.000.

A pesar del anuncio, debes tener en cuenta cómo acceder a la preventa para poder conseguir los boletos, ya que la promoción se adelantará para evitar filas y aglomeraciones.

Estos son los cines y a cuánto quedará cada entrada

Las cadenas de cine que participarán dentro de la gran promoción son Cineplanet, Cinemark, Muvix, Cine Star y Cinépolis (Hoyts).

Desde las salas tradicionales hasta las premium, los descuentos quedan así:

Sala tradicional ($2.000): Válido para funciones en 2D y 3D, Salas Play y Aera Dolby Atmos.

Salas especiales ($4.000): Para formato IMAX, 4DX, Prime y MX4D tendrán un descuento cercano al 50% de su valor habitual.

¿Cómo acceder a la preventa para el Día del Cine 2026?

La preventa iniciará este miércoles 15 de abril, en el sitio web de cada cine mencionado anteriormente.

Solo deberás ingresar en la fecha indicada y proseguir a la película que deseas ver.

Al momento del pago, se podrá ver el descuento aplicado.

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