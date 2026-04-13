13 Abr, 2026. 18:24 hrs
Lluvia en la Región Metropolitana: Alejandro Sepulveda sorprende tras revelar inesperado pronóstico del tiempo para Santiago
¿Vuelve la lluvia en la Región Metropolitana? En la tarde de este lunes, el periodista especializado en meteorología de Mega dio a conocer su pronóstico del tiempo para la capital y reveló que existe la probabilidad de que durante esta semana se registren precipitaciones en algunos sectores.
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