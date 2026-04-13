«Este soy yo perdiendo la cabeza»: Estadounidense quedó en shock por producto que «en Chile cuesta 20 dólares y en Nueva York valdría 1.000»

Recientemente, el periodista estadounidense, Brian Winter, quien vive en Brasil, sorprendió en sus redes sociales tras hablar de la capital de Chile.

«Tuve la semana más espectacular en Santiago de Chile, que siempre había considerado en el segundo nivel de las capitales de LatAm (lo siento). Realmente ha subido de nivel en los últimos años con comida increíble, nuevos espacios incluyendo el Mercado Urbano de Tobalaba (MUT)», indicó a través de su cuenta de X (antes Twitter).

Posteriormente, Brian Winter elogió a las autopistas que hay en Santiago. «Miles de millones en nueva infraestructura, incluyendo un sistema de túneles que te lleva desde el aeropuerto hasta el extremo opuesto de la ciudad con una velocidad que la Ciudad de México o São Paulo solo pueden soñar», expresó.

Sin embargo, esto no es todo. Resulta que el periodista también quedó loco con una comida que hay en Chile.

Brian Winter queda loco con comida que no ha todos les gusta

El estadounidense no se limitó solamente a elogiar el MUT y las autopistas. Resulta que también destacó un plato que no les gusta a todos en Chile.

«Este soy yo perdiendo la cabeza por un plato de erizos del mar, como 20 dólares en La Calma por algo que probablemente valdría mil dólares en Nueva York», indicó.

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