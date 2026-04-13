“¿Volverías con tu ex? 2”: Reality vuelve a Mega y estos serían los primeros confirmados

Mega apuesta por ganarse el rating de los programas con el regreso de uno de los realities más vistos en la televisión, ‘¿Volverías con tu ex?’, pero esta vez, en un nuevo formato 2.0.

Desde que se anunció la nueva emisión del reality, comenzaron las especulaciones de quiénes serían los próximos integrantes dentro del encierro.

Y ya se conoce algunos de quienes serían los confirmados para convivir con sus ex parejas.

Los confirmados para ‘¿Volverías con tu ex? 2’

Según el medio en redes sociales, Prensa Chilena, la producción dentro del reality aseguraron que el formato de esta nueva versión será similar a Gran Hermano. Es decir, el programa será en vivo.

Hasta ahora, se había dicho que Cony Capelli fue una de las que sonaba para ingresar al reality, pero fue descartada por ella misma.

Pero desde el medio La Hora, se dijo que Álvaro Ballero es uno de los confirmados para entrar al encierro. Incluso, ingresaría con su ex esposa, Ludmila Ksenofontova.

De hecho, Ballero habría firmado por 50 millones de pesos, y Ludmila por 25 millones.

Otro de los nombres que más resuena para el encierro es Yamila Reyna, quien entraría con su ex pareja, Daniel Valenzuela.

La periodista de espectáculos, Ceci Gutiérrez, habría dicho que Karol Lucero estaba entre los posibles participantes al reality, pero que no se sabía si era para entrar con una ex o como animador.

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