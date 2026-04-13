Luto en el cine: fallece querido actor que brilló en icónicas películas

El mundo de la televisión y el cine está de luto tras confirmarse el fallecimiento de un querido actor británico. Participó en las películas como ‘Batman Inicia’ y ‘El caballero de la noche’.

La noticia fue dada a conocer desde medios internacionales, aunque aún no se sabe la causa de su muerte.

Con una carrera marcada por grandes producciones, trayectoria en la TV, cine y teatro, sus cercanos se despiden de quién incluso colaboró con un aclamado director que, a la vez, era su sobrino.

Tuvo una destacada carrera teatral, siendo parte de compañías como Royal Shakespeare Company y participó en diversas producciones clásicas.

Quién es el actor fallecido

Se trata del actor John Nolan, quien murió a los 87 años.

Colaboró con su sobrino, el aclamado director Christopher Nolan. En la saga de Batman interpretó a Douglas Fredericks, miembro de la junta de Wayne Enterprises, marcando su presencia en una de las franquicias más exitosas del cine.

También actuó para la serie ‘Person of Interest’, dando vida al personaje John Greer, uno de los antagonistas más recordados.

Trabajó en múltiples proyectos dirigidos por sus sobrinos, tanto en cine como en la TV, lo que marcó una relación profesional y familiar en la industria.

Su fallecimiento deja un memorable legado en el mundo artístico, siendo recordado por su aporte al teatro y su influencia en nuevas generaciones de creadores.

La despedida de Christopher Nolan, según informó su manager a TMZ, refleja el impacto personal y artístico de su tío.

“Mi tío John fue el primer artista que conocí, y me enseñó más que nadie sobre la búsqueda de la verdad en la actuación y las alegrías del logro creativo”, escribió.

“Lo extraño muchísimo, pero encuentro gran consuelo en mis recuerdos de John, especialmente en los de cuando trabajamos juntos”, agregó.

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