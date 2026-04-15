Quiso ser viral y terminó funado: exchico Perla genera indignación tras revivir al Cangri con video creado con IA

Recientemente, Cristóbal Romero, quien se hizo conocido por su participación en el docurreality «Perla» se encuentra en el centro de la polémica. Esto debido a que compartió un video en el que «revivió» a Sebastían Leiva, conocido como «Cangri» a través de inteligencia artificial.

En concreto, el influencer compartió dos videos en su cuenta de Instagram con filtros de IA. En uno recreó al presidente José Antonio Kast y en el otro a Cangri.

En el comentado video de su excompañero de «Perla», este aparece riendo y tocándose la cara.

Este video de Cristóbal Romero no pasó desapercibido y generó múltiples reacciones, de las cuales gran parte fueron negativas.

Resulta que muchos usuarios de redes criticaron que usara el rostro del Cangri, quien murió en 2019 en el desierto boliviano.

«Espero que la familia te haya dado el consentimiento de usar su rostro en esta publicación»; «falta de like y seguidores parece, o quieres otra funa más»; «Todo por un like bro?», fueron algunos de los comentarios que recibió.

Incluso la madre de su hijo le escribió: «Siendo la mamá de su hijo te pido porfavor que elimines el contenido.. de lo contrario tomaré acciones legales contra ti… Mi hijo tiene 12 años puede tener accesos a todo esto. No te da un poco de remordimiento?».

Esto respondió Cristóbal Romero

Tras las críticas, el influencer respondió a las críticas y mencionó que seguirá haciendo estos videos.

«Voy a seguir haciendo estos videos», indicó Cristóbal Romero en su Instagram. Además, agregó: «Mi afán no es lesear ni molestar a nadie, simplemente es reemplazar mi cara con personajes que encuentro icónicos o que la gente está votando en los comentarios».

En este sentido, expresó: «Siento que, un poco, la gente le busca la quinta pata al gato. Pese a que no hice nada extraño, se lo han tomado alguna gente bastante mal».

«Pese a que a mí me gusta mucho el tema audiovisual y hacer efectos especiales, en este caso estoy especializándome en IA, estoy aprendiendo, no soy un experto y puedo tener errores», continuó.

Asimismo, expresó que busca hacer lo mismo con personajes como Hitler y Pinochet. «Fúnenme lo que quieran, hace tres años me reinventé y las cosas legales están en manos de la justicia», señaló.

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