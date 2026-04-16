Reconocido actor chileno volvió a cargar contra panelista de TV que lo «sacó del closet»: compartió duro registro

Durante los últimos días, el panelista de Zona de Estrellas, Javier Fernández dio mucho que hablar en el mundo del espectáculo tras lanzar una inesperada confesión.

En concreto, mientras en el programa de farándula conversaban sobre la nueva versión del reality de Mega, «¿Volverías con tu ex?». En esta instancia, Fernández indicó que en caso de entrar a un espacio así, le gustaría hacerlo con el actor Koke Santa Ana.

Sin embargo, esto no fue todo. El panelista de Zona de Estrellas también dio a conocer que tuvieron un vínculo que se habría extendido por unos seis meses.

Además, aseguró que Koke Santa Ana «es abiertamente gay, si lo hemos hablado en mi podcast».

Estas declaraciones de Javier Fernández no pasaron desapercibidas y generaron gran impacto en el mundo del espectáculo. Incluso, el mismo actor reaccionó en sus redes sociales.

La reacción de Koke Santa Ana

La primera reacción del actor fue una historia en su cuenta de Instagram, de una presentación de Garbage cantando «Trip my wire» con una letra distinta a la original. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que escribió: «Feliz martes a todos, menos a uno».

Posteriormente, Koke Santa Ana subió otra historia en la que sale con otro hombre e indicó: «Seis meses» y «pa’ los sapos».

Sin embargo, esto no es todo. Resulta que el actor posteriormente compartió otro registro en la que subió un poco más el tono. Acá se ve un meme de un hombre interrogando a otro. Esto acompañado del texto: «¿Y esos #seisMeses están aquí con nosotros en esta habitación?».

Por otro lado, es importante señalar que Javier Fernández conversó con FMDOS sobre sus declaraciones. En este sentido, señaló que «nunca lo saqué del closet, él es abiertamente gay. Yo nunca dije que pololeé con él, dije que pinché con él».

Además, expresó que en vez de seis meses debieron ser unos cuatro y que pasaron Año Nuevo juntos.

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