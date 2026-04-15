«Pa’ los sapos»: Reconocido actor chileno lanza potente mensaje a panelista de TV que lo «sacó del closet» y reveló supuesto romance
Los dichos del panelista de TV dieron mucho que hablar. de hecho, fue acusado de "sacar del closet" al actor.
Hace algunos días, el panelista de Zona de Estrellas, Javier Fernández dio mucho que hablar tras dar a conocer de manera pública que tuvo un romance con un conocido actor.
Esto ocurrió mientras en el programa de farándula de Zona Latina, conversaban sobre el próximo reality de Mega, «Volverías con tu ex». En este contexto, Hugo Valencia le consultó con quien entraría a un programa de telerrealidad y si es que tiene algún ex famoso.
Frente a esto, Javier Fernández lanzó una confesión que no pasó desapercibida. «Sí, el Koke Santa Ana», respondió rápidamente.
Sin embargo, esto no quedó hasta acá. Resulta que el panelista entregó detalles de la relación que tuvieron. «Pinché seis meses con él. Sí, salimos como seis meses», indicó.
Esta revelación no pasó desapercibida. De hecho, Hugo Valencia indicó: «Lo más divertido es que nadie sabía que Koke Santa Ana (era homosexual)».
Sin embargo, Javier Fernández indicó: «Koke es conocido, es abiertamente gay, si lo hemos hablado en mi podcast».
La revelación del estilista llamó mucho la atención en el mundo del espectáculo y redes sociales. Incluso acusaron al panelista de Zona de Estrellas de sacar del clóset a Santa Ana.
La reacción de Koke Santana
Las declaraciones del panelista dieron mucho que hablar. En este sentido, se viralizó unas llamativas publicaciones que realizó el actor en su cuenta de Instagram, las que se interpretaron como una respuesta a la polémica revelación.
Resulta que Koke Santa Ana compartió una historia en Instagram, de una presentación de Garbage cantando «Trip my wire» con una letra diferente a la original.
En este sentido, se aprecia a Shirley Manson cantar: «Cause i’m a bitch, babe, and you’re a liar (…) and you’re a queer, queer, queer, but baby i’m a fighter».
Sin embargo, lo más llamativo fue que escribió: «Feliz martes a todos, menos a uno».
Y esto no quedó hasta acá. Después subió otra historia, en la que aparecía con otro hombre y se da a entender que bromeó sobre las declaraciones de Javier Fernández.
«Seis meses» y «pa’ los sapos», señaló Koke Santa Ana.
