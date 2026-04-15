Ya hay fecha: Gobierno anuncia importante medida sobre la expulsión de inmigrantes irregulares

Finalmente, a más de un mes del nuevo Gobierno, del presidente José Antonio Kast, se dio a conocer la fecha para dar inicio a una de sus mayores propuestas. Se trata de la primera expulsión de los inmigrantes irregulares en el país.

La iniciativa se alinea a sus principales promesas de campaña, tales como reforzar el control de fronteras, seguridad y el combate contra el crimen organizado.

Este operativo se realizará en manos de la PDI, la Fuerza Aérea y el Servicio Nacional de Migraciones.

¿Cuándo se realizará la expulsión de inmigrantes irregulares?

De acuerdo a la información por Bio Bio Chile, la medida comenzará a regir este jueves 16 de abril. Serán 40 personas las que saldrán del país en un primer vuelo.

La ruta partirá desde Santiago, pasando por Iquique y terminará como destino en Colombia, Ecuador y Bolivia.

Esta medida llega luego de los cuestionamientos políticos sobre una lentitud por parte del Gobierno en materias migratorias, a pesar de que ésta era de sus principales emblemáticas de su campaña presidencial.

Incluso, el mismo Presidente reconoció en la entrevista ARCHI, de Radio Agricultura, que las expulsiones no se han concretado al ritmo que él esperaba.

En esa misma línea, ante las presiones por la demora, aseguraron que la programación se acelerará en los próximos meses, contando con al menos dos vuelos por mes adicionales, sumando buses de salida hacia países fronterizos.

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