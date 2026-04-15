Lluvia en Santiago: Meteored anuncia cuándo llegarán las precipitaciones y la cantidad de agua que caerá

Estamos en pleno periodo de otoño y hace un buen rato que no se presentan precipitaciones en la capital del país. En este sentido, muchas personas se preguntan cuándo podría regresar la lluvia en Santiago.

En este sentido, a través de su pronóstico del tiempo, el sitio especializado en meteorología, Meteored dio a conocer los días en que caería agua.

Lluvia en Santiago: ¿Durante qué días podría caer agua en la capital del país?

El portal meteorológico dio a conocer que se podrían desarrollar precipitaciones durante un día de esta semana y otro de la próxima.

En concreto, Meteored informó que se desarrollaría lluvia en Santiago en el transcurso del domingo 19 de abril. Sin embargo, se trataría de algo débil que iniciaría cerca de las 20:00 horas y se extendería por una hora. En total caerían 0.3 mm de agua.

Y también se esperan algunas gotas para el lunes 20 de abril, las que se desarrollarían entre 11:00 y 17:00 horas y caerían 3 mm de agua.

De todos modos, la recomendación es estar pendientes al pronóstico del tiempo para estar informados sobre el posible regreso de la lluvia en Santiago. Esto debido a que con los días podría empezar a cambiar.

Cómo estará el tiempo durante los próximos días en la capital

El sitio especializado en meteorología, Meteored dio a conocer que para el jueves de esta semana, se espera una temperatura máxima de 24 grados y una mínima de 13 grados en la capital.

Además, el portal ya nombrado, dio a conocer en su pronóstico del tiempo para Santiago que durante el viernes 17 de abril, la máxima sería de 24 grados y una mínima de 13 grados.

Por otro lado, para el sábado se espera que la temperatura más alta sea de 22 grados y la más baja de 15.

En tanto, en el transcurso del domingo, jornada en la que llegaría la lluvia en Santiago, la máxima sería de 21 grados y la mínima de 14.

Mientras que durante el lunes 20 de abril, la máxima sería de 15 grados y la mínima de 11.

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