“El precio que se ha pagado por ello…”: Actriz Anne Hathaway sorprende tras hablar sobre la dictadura de Chile

Estamos a pocas semanas para ver la continuación de la película sobre la vida de Andy Sachs, la periodista que llegó a las oficinas de Miranda Priestly en ‘El diablo viste a la moda’.

Ahora, con el estreno de ‘El diablo viste a la moda 2’, las actrices Anne Hathaway y Meryl Streep estuvieron en conversación con la Radio Infinita, para promocionar el esperado estreno.

Sin embargo, hubo un momento que no dejó desapercibido a los fans, después de que Hathaway haya hablado sobre la dictadura militar de Chile.

En concreto, hizo referencias a la libertad de expresión.

Qué fue lo que dijo Anne Hathaway

Su comentario surgió tras destacar la importancia de recordar que la libertad de expresión ‘es un derecho fundamental’.

“Tengo que ser consciente de que estoy hablando con una periodista de Chile, y de lo gravemente que se ha violado la libertad de expresión en tu país y el precio que se ha pagado por ello”, comenzó diciendo Anne Hathaway.

“No quiero ser en absoluto simplista y decir, por ejemplo, que simplemente sigamos hablando, porque sé que muchísima gente en Chile está pagando un precio demasiado alto por luchar por el derecho a la libertad de expresión”, agregó.

Y cerró aludiendo a que en el país hay que mantenerse unidos:

“Así que todos tenemos que unir nuestras fuerzas y permanecer unidos en estos momentos, y saber realmente de qué lado de la historia estamos”, comentó.

¿Cuándo veremos ‘El diablo viste a la moda 2’?

Sobre la esperada película, que seguirá la historia de la periodista Andy Sachs, se estima que su estreno sea para el 30 de este mes.

Para Estados Unidos y España, será el 1 de mayo del 2026.

La película se centrará en cómo Miranda Priestly lucha por mantener a flote la revista Runway ante el auge digital y la falta de anunciantes.

Ahora, necesitará la ayuda de quienes fueron sus empleados hace 20 años atrás, como la asistente Emily Charlton, que ahora es una exitosa ejecutiva y Andy Sachs, que podría ayudarla a enfrentar el cambio.

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