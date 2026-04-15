«Este mes nos vamos a enterar de…» Latife Soto impacta con predicción sobre caso que ha impactado a Chile
"Qué pena Dios mío, qué pena más grande", indicó la tarotista Latife Soto tras lanzar esta nueva predicción.
Recientemente, la tarotista Latife Soto sorprendió consus predicciones en el programa digital, José Antonio Neme con respecto a un caso que ha impactado a Chile.
En concreto, la guía espiritual habló de Julia Chuñil, de quien se perdió el rastro en noviembre de 2024 en la Región de Los Ríos.
Latife Soto impacta con predicción sobre el caso de Julia Chuñil
En conversación con Neme, la tarotista indicó: «Este mes nos vamos a enterar de las osamentas de una mujer que van a ser encontradas sí o sí».
Frente a esto, Latife Soto indicó: «Yo creo que sí. No la van a poder seguir escondiendo; ahora sí que van a encontrar osamentas y es ella»
Las palabras de la guía espiritual generan gran impacto. Esto debido a que hace pocos días se conoció que se encontró una bolsa con restos óseos a escasa distancia de la vivienda de Chuñil. Situación que generó un nuevo vuelco.
Durante la conversación, José Antonio Neme indicó: «¿Quién la mató? Dijeron que había sido un plan más complejo».
En este sentido, Latife Soto tiró nuevamentes las cartas e indicó: «Es gente cercana a ella, varones cercanos. Es uno. Los otros lo están como encubriendo. Lamentable, a veces la maldad viene muy de cerca».
En tanto, para finalizar, la guía espiritual expresó: «Qué pena Dios mío, qué pena más grande. Parece que la persona defendió a alguien y este hombre se fue en contra de ella. Es un hombre muy bruto».
