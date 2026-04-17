“Sí, lo reconozco”: Naya Fácil impacta tras revelar polémico método que utiliza para vender sus millonarias rifas

La influencer chilena, Naya Fácil, ha protagonizado una serie de problemáticas que la han posicionado en el ojo público, para bien o para mal.

Esta vez, volvió a generar controversia en sus redes sociales, pero sobre un tema que se le relaciona hace un tiempo: sus rifas.

Casi siempre vemos a Naya Fácil crear rifas para subastar un auto, una casa, dinero, entre otras cosas, las cuales terminan con la mayoría de sus fans transfiriendo sumas de dinero para lograr ganarse uno de los grandes sorteos de la influencer.

Ahora, habló sobre lo que se le criticaba, que ‘hace una polémica y después lanza una rifa’, revelando un detalle al respecto.

Qué dijo Naya Fácil sobre sus rifas

Subió una serie de videos a su cuenta de Instagram, donde admitió que a veces le daba en el gusto a las críticas.

Asimismo, asumió que le gustaba hacerlo sobre todo a quienes la acusan de generar conflictos cada vez que lanza sus sorteos.

“¿Dicen que es así? Hagámoslo así entonces”, inició.

“Como que todas estas cosas que he hablado todos estos días, sí, lo reconozco, no es lo que yo pienso, no es lo que yo creo, si al final sé que con eso voy a salir en páginas y cosas”, dijo.

En ese sentido, la influencer contó que lo usa como estrategia tras años enfrentando cuestionamientos.

“Llevo mucho años en las redes, y antes me pasaban cosas graves, así, de verdad, por la vida real, y la gente decía ‘ay, está haciendo eso porque va a lanzar una rifa’. Bueno, pues, démosles el gusto”, agregó.

Finalmente, apuntó hacia las funas, afirmando que no creía que ‘iban a ser tan graves, la gente se lo ha tomado super mal, yo siempre decía ‘¿por qué me funan?’.

“Mi boca tiene un poder, de verdad que necesito respetar las palabras”, sentenció.

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