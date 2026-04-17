Impacto total: cantante que se iba a presentar en Lollapalooza Chile es arrestado por presunto asesinato de menor encontrada en su auto

Después de siete meses de investigación, se arrestó al cantante estadounidense por su vinculación en la desaparición y muerte de una joven de 14 años.

Se trata del artista David Burke ‘D4vd’, quien había mantenido un vínculo con Celeste Rivas, la adolescente encontrada muerta dentro de su auto.

Iba a presentarse en la reciente edición del Lollapalooza Chile 2026, pero tras ser sospechoso del crimen, canceló todas sus presentaciones y se ha mantenido en silencio hasta el día de hoy.

En septiembre de 2025 fue cuando encontraron sin vida a Celeste Rivas al interior del maletero de un Tesla abandonado en un remolque. El auto estaba a nombre del artista.

D4vd es arrestado por sospecha de asesinato a Celeste Rivas

Después de hacerse noticia el hallazgo del cuerpo, por varios meses se difundieron en las redes sociales diversas teorías que apuntaban a David como el principal sospechoso.

Sus canciones, aludiendo a la muerte de una mujer e incluso insinuando que en la parte detrás de su auto mató a alguien, fue ayuda para el caso.

En la investigación, se encontró conversaciones con Celeste, tatuajes similares y fotos juntos.

La víctima llevaba cerca de una semana fallecida cuando la encontraron en el auto.

Actualmente, D4vd se encuentra detenido sin derecho a fianza, según informó la policía de Los Ángeles.

De acuerdo con ABC News, la policía presentará los antecedentes este próximo lunes ante la Fiscalía del Distrito de Los Ángeles.

D4vd era uno de los artistas confirmados para estar en el Lollapalooza Chile 2026, pero lo canceló tras el impacto que generó el caso.

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