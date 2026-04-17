Jorge Alis en Gran Arena Monticello 2026: cuándo es y cómo comprar entradas

Recientemente, se confirmó que el reconocido comediante argentino, Jorge Alis llegará al Gran Arena Monticello con su show «Argentino QL (+ QL que nunca)». Espectáculo que promete desatar múltiples risas.

El evento se llevará a cabo el próximo 11 de julio en el recinto de San Francisco de Mostazal que promete ser el epicentro de múltiples carcajadas.

Vale señalar que esta nueva apuesta de Jorge Alis busca ser más que un show de comedia. Se trata de una experiencia deslenguada, cercana y profundamente humana, ideal para ver en pareja, con amigos o con cualquiera que necesite liberar a tensión a través de la risa.

De este modo, la invitación es a celebrar con humor. Con una rutina que abarca lo cotidiano, incómodo y absurdo de las relaciones, lo que confirma que reírse acompañado es un tremendo panorama.

Luego del éxito de otras propuestas, Jorge Alis vuelve con su show «Argentino QL (+ QL que nunca)». Este deja en evidencia a la sociedad, sus prejuicios, el clasismo y las múltiples formas de ver la vida. Todo esto a través del humor.

Cómo comprar entradas para el nuevo show de Jorge Alis en Gran Arena Monticello

Las entradas para el show del querido comediante trasandino en el Gran Arena Monticello salieron a la venta hoy, viernes 17 de abril, a las 14:00 horas a través de Ticketmaster. Los precios de las entradas se encuentran entre $23.00 y $44.850 (considerando cargo por servicio) dependiendo de la ubicación. Revisa todos los valores a continuación:

Es importante mencionar que el Gran Arena Monticello cuenta con estacionamientos gratuitos.

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