Impacto por inesperada despedida en vivo a querida periodista de Canal 13: «Qué hicimos…»

Recientemente, en el noticiero matutino de Teletrece se vivió un emotivo momento. Resulta que el equipo despidió en vivo a la periodista Andrea Pino, quien nos seguirá en el horario matutino.

La noticia la entregaron Natalia López y Francesco Gazzella en la mañana de este viernes. De este modo, los comunicadores lamentaron la partida de su colega.

Andrea Pino deja el bloque matutino del noticiero de Canal 13

La noticia fue confirmada después de un informe con respecto al Plan de Reconstrucción de José Antonio Kast.

En este sentido, Natalia López le dedicó unas emotivas palabras a Andrea Pino.

«Antes de despedirla de este móvil, queremos contarles a quienes se levantan todas las mañanas con nosotros, que nuestra querida Andrea va a emprender unos nuevos desafíos», indicó la conductora.

Además, López aprovechó de aclarar que Andrea Pino seguirá en el área de prensa. Sin embargo, no estará en el mismo horario con ellos.

«Va a asumir otros desafíos, en otros horarios, así que al menos aquí en la mañana no la vamos a tener. La vamos a echar muchísimo de menos», expresó.

Por otro lado, Francesco Gazzella se tomó un momento para bromear por la partida de la comunicadora. «Yo no estoy tan contento, por qué te vas, qué hicimos», indicó.

Posteriormente, Andrea Pino indicó: «Nos vamos a cambiar sólo de señal. De Canal 13 a T13 en vivo. Así que quedan invitados, ya vienen unos proyectos nuevos».

Además, indicó que llevaba cuatro años en el bloque matutino. De este modo, los nuevos desafíos que asumirá significan un gran cambio para ella.

Para finalizar el momento, los conductores le desearon éxito a la periodista de Canal 13 en sus próximos proyectos. «Te deseamos todo el éxito, te vamos a echar de menos, pero nos vamos a reencontrar. Éxitos, te queremos mucho», le señalaron.

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