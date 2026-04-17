Revelan nuevos detalles sobre rumor de ministra que habría «destruido» matrimonio de popular figura con hijos: «Saquen sus conclusiones»

Recientemente, Jordi Castell entregó nuevos detalles con respecto al rumor que divulgó sobre una ministra del gobierno de José Antonio Kast que se habría involucrado con un hombre con esposa e hijos.

Este miércoles, en el programa Tal Cual de TV+, el fotógrafo dio a conocer que la autoridad habría «destruido» el matrimonio de una mujer muy popular en redes.

«No quiero comprometer a nadie, pero ya que tenemos un Presidente que va a misa cuatro veces a la semana y que está ligado al lado conservador de la religión, yo no sé si sabrá que una de sus ministras fue la amante de un hombre casado con cuatro niños», indicó Jordi Castell en esta oportunidad.

«Fue encarada y descubierta por la mujer gorreada, que todos conocemos, porque es una destacadísima mujer de redes sociales», añadió.

Jordi Castell reveló nuevos detalles sobre el supuesto caso de la ministra

Luego del gran impacto, el fotógrafo entregó más información sobre el rumor que reveló. En este sentido, dio una pista con respecto a quién se podría tratar.

«Me han dicho desde ‘por qué te metes en lo que no te incumbe’ hasta ‘de dónde sacaste esa barbaridad’. Obvio que no me puede importar menos con quién duerme una ministra, pero esta es una opinión como ciudadano», indicó Jordi Castell.

«Estamos en un momento donde todos tenemos la libertad de andar por la vida como queramos, de sentir lo que queramos o de elegir el tipo de personas que queremos ser», continuó.

Además, Jordi Castell expresó: «Me veo en la obligación de reírme un poco de esta situación, porque hay una ministra que tiene mucha exposición en estos 30 días de gobierno y tengo esta información que la tengo que compartir».

Luego, indicó: «Si ellos quieren exponer su forma de pensar, entonces yo cuento esto y se los repito: hay una ministra que le quitó el hombre (a una mujer), que tenía cuatro hijos con su señora, que fue su amante y es una de las ministras más expuestas del actual gobierno. Saquen sus conclusiones».

«Vamos a irnos con cautela, porque existen los programas de farándula, existen los programas políticos, pero existen los valores. Y si hay una autoridad máxima que va a necesitar ir a una misa cuatro veces a la semana en La Moneda, que va a apuntar con el dedo a quienes históricamente hemos sido discriminados, yo voy a tomarme la libertad de seguir contando cosas que son súper incómodas y que están bajo el alero de un gobierno de extrema derecha», finalizó Jordi Castell.

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