Potente acusación contra ministra del Presidente Kast: «Era la amante de un hombre que tenía un matrimonio con cuatro hijos, destruyó ese matrimonio»

Recientemente, Jordi Castell generó gran impacto en el programa Tal Cual de TV+ conducido por Raquel Argandoña y José Miguel Viñuela tras lanzar una potente revelación sobre una ministra del Gobierno de José Antonio Kast.

Las declaraciones del fotógrafo no pasaron desapercibidas y el panel las calificó como un «chisme muy bueno».

En concreto, Jordi Castell dio a conocer que una ministra del Gobierno, supuestamente habría provocado el quiebre de una mujer muy conocida en redes.

La inesperada acusación contra ministra de José Antonio Kast

En esta instancia, el rostro televisivo indicó: «No quiero comprometer a nadie, pero ya que tenemos un Presidente que va a misa cuatro veces a la semana y que está ligado al lado conservador de la religión, yo no sé si sabrá que una de sus ministras fue la amante de un hombre casado con cuatro niños».

Además, Jordi Castell indicó que la ministra «fue encarada y descubierta por la mujer gorreada, que todos conocemos, porque es una destacadísima mujer de redes sociales».

«Era la amante de un hombre que tenía un matrimonio con cuatro hijos, destruyó ese matrimonio, se quedó con ese hombre y hoy está con él», añadió.

En este sentido, Jordi Castell expresó: «Cuando tienes la piel gruesa para meterte con un hombre casado con cuatro hijos y después ser parte de un gobierno ultra-religioso, me parece que hay algo que, a mí por lo menos, no me calza».

En tanto, después de las preguntas de los panelistas, el fotógrafo entregó más información. «La ex señora los pilló, porque le soplaron y le dijeron ‘tu marido no anda en una reunión de trabajo en un país, anda en otro país, está con esta mujer, son amantes hace un año y van a llegar en este vuelo al aeropuerto, así que anda y encáralo'», expresó.

«Esto pasó hace un año y medio», agregó Jordi Castell sin revelar el nombre de la ministra en cuestión.

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google