Tras compartir video del Cangri con IA: exchico Perla recibe dura noticia

Una polémica se vivió durante estos días después de que el influencer Cristóbal Romero, mejor conocido por su participación en la conducción del programa infantil ‘Cubox’ e integrante de la docuserie ‘Perla’, subiera un video que lo dejó tapado en críticas.

En concreto, el video que subió a sus redes sociales constaba de él transformándose en Sebastián Leiva, recordado como ‘Cangri’ que también estuvo en Perla y después salió con la docuserie ‘Dash & Cangri’.

Recordemos que fue en 2019 cuando Cangri falleció por una intoxicación de sustancias químicas e hipotermia, tras ser abandonado en el desierto boliviano.

La noticia de su sorpresiva muerte impactó a sus seguidores y cercanos, que hasta el día de hoy siguen recordando su presencia.

Ahora, Cristóbal Romero “revivió” a Cangri con inteligencia artificial, desatando el enojo de quien fue la pareja de Sebastián Leiva, amenazando con denunciarlo si no bajaba el video.

¿Qué sucedió con el post de Cristóbal Romero?

No es la primera vez que Cristóbal utilizaba la IA para “transformarse” en personajes conocidos.

En su cuenta de Instagram, tiene dos videos donde suplanta la identidad del presidente José Antonio Kast y Felipe Camiroaga.

Se trata de una dinámica con sus seguidores, quienes le recomiendan qué persona “convertirse” y el comentario con más likes, termina recreándose.

En ese sentido, fue así como “revivió” a Cangri.

Esto fue lo que dijo la ex del Cangri

Bárbara Soto, quien fue pareja de Cangri y madre de uno de sus hijos, alzó la voz y arremetió contra el video de Cristóbal, el cual no le gustó para nada.

Y le dejó en comentarios una advertencia:

“Siendo la mamá de su hijo te pido por favor que elimines el contenido, de lo contrario tomaré acciones legales contra ti”, le escribió.

“Mi hijo tiene 12 años, puede tener accesos a todo esto. ¿No te da un poco de remordimiento?”, cerró sin más.

La respuesta de Romero fue hacer oídos sordos y seguir su postura sobre el uso de la IA para recrear a personas, vivas o no.

“Mi afán no es lesear ni molestar a nadie, simplemente es reemplazar mi cara con personajes que encuentro icónicos o que la gente está votando en los comentarios”, dijo.

Además, aseguró que seguirá recreando personajes más polémicos, como Pinochet o Hitler, “cosas fantásticas. Yo solo quiero seguir utilizando las herramientas y perfeccionándome”.

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