Dash reveló sueño que tuvo con Cangri después de su muerte: «Le doy gracias por venir a verme…»

Hace algunos años, la trágica muerte de Sebastián Leiva, conocido como «El Cangri» remeció al mundo de la música y el espectáculo.

En ese contexto, su amigo, Dash, con el que saltó a la fama en el docureality “Perla”, reveló en el Pódcast «La calle necesita de Dios» detalles de su relación con Cangri, y una particular anécdota que vivió años después de su deceso.

La revelación de Dash respecto a Cangri

Respecto a la relación que tenía con Sebastián Leiva, comentó que: «Ninguno rompía el orgullo, no nos pedíamos perdón, no hablábamos. Cuando enteré de que estaba perdido, yo viralicé la búsqueda en las redes sociales”.

Además, agregó que «Pasaron los días y lo único que quería era que apareciera el Cangri, iba a ir yo mismo a abrazarlo y pedirle perdón. El día jueves yo estaba en mis vacaciones en el sur, yo pensaba en él todo el día, y cuando voy caminando por el campo y fue como en Dragon Ball Z, que cuando se va una persona, uno cachai que se va el ‘ki’».

«Sentí como que su alma se elevó, y me puse a llorar brígido, no quería que fuera lo que estaba pensando. Sentía que se había ido, no quiero creerlo. Le pedía al Señor que lo ayudara», confesó antes de recibir la llamada que confirmaba la muerte de su amigo.

Según consignó La Cuarta, Dash nunca se pudo disculpar con Cangri, y viceversa, y eso le dolió mucho al ahora integrante de «Palabra de honor».

«Lo peor de todo es que pasaron años y no nos pudimos dar un abrazo, no pudimos dejar las diferencias de lado. Yo decía: ‘cómo voy a hablar con él ahora, adónde nos vamos a encontrar’. Antiguamente, siempre hablábamos con el Cangri de una película, que cuando uno de los dos se fuera nos íbamos a encontrar tarde o temprano en algún sueño», confesó.

Sin embargo, a dos años de su deceso, Dash reveló que su amigo lo fue a visitar en un sueño, como comentaban en tiempos pasados. «Dos años después y yo lo sentí real, era un sueño random y yo abro la puerta y lo veo ahí. Nos quedamos mirando, corrimos y nos abrazamos, nos pedimos disculpas, ambos llorando. Me desperté y estaba llorando, le doy gracias al Cangri por venir a verme», cerró.