Dash revela detalles de su ruptura con Blue Mary: «Había muchas discusiones»

Desde el ingreso de Blue Mary al reality «¿Ganar o Servir?», la locutora se ha referido un par de veces a su ruptura con el cantante. Sin embargo, hasta ahora Dash no se había referido a al termino entre ambos.

En un reciente episodio del programa de reacciones a los capítulos del reality de Canal 13, Maicol González, más conocido como Dash, fue invitado especial. Durante la transmisión, se le preguntó inevitablemente sobre su relación con Blue Mary.

Aquí se refirió en detalle a lo que fue el fin de la relación, especialmente después de las duras palabras de la cantante sobre su expareja, cerca de cinco años.

La razón del quiebre con Blue Mary

Dash comenzó describiendo su relación como una de «juntos y revueltos», señalando que hacían todo juntos. «Quizás eso en ese momento pasó la cuenta. Estar en pareja, vivir juntos, trabajar juntos, hacer música juntos, viajar juntos, hacer todo juntos. Creo que a la larga pasa la cuenta», comentó.

«Claramente lo pasamos muy bien, por eso hacíamos todo juntos, pero a la larga tuvo consecuencias. Al principio, la química, la buena onda, la música, el reggaetón, los dos somos súper sociables», añadió.

Al abordar los aspectos más complicados de su relación y su ruptura con Blue Mary, el cantante bromeó diciendo: «¡Terminamos porque dejé de hacerle caso!». Sin embargo, después aclaro que se debía a un choque de personalidades.

«Los dos tenemos carácter fuerte, siento que no puede haber dos alfas en la relación, entonces teníamos muchos roces por decisiones que eran en conjunto«, confesó. Dash puso como ejemplo desacuerdos en el ámbito musical que involucraba a ambos.

Sobre si la ruptura fue una decisión conjunta, Dash admitió: «No sé si fue de mutuo acuerdo, literalmente ya no nos soportábamos casi. No es que peleáramos mucho, pero sí había muchas discusiones. Y los dos, ya maduros, chao, nos separamos. Me fui de la casa».

González comentó que hubo un reencuentro en el que ella quería que volvieran a vivir juntos, pero él no estaba preparado para eso y estaba mucho más enfocado en sí mismo.