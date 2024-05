Christell Rodríguez comparte tierno momento en Corea al ser reconocida por su canción

En medio de una transmisión en Instagram durante su viaje a Corea del Sur, la cantante Christell Rodríguez protagonizó un tierno momento con unos niños. Esto luego de que la reconocieran por su canción «Dubidubidu», la cual se convirtió en todo un éxito mundial.

Cabe recordar que la joven interpretó la canción cuando tenía tan solo 5 años y era parte del programa “Rojo”. Sin embargo, en los últimos meses, el tema se volvió viral en diferentes plataformas y ahora Christell ha publicado nuevas versiones en inglés y japonés.

Hace unos días, la joven contó a sus seguidores que se fue de viaje al país asiático y ha estado compartiendo al experiencia a través de sus redes sociales.

Un encuentro inesperado para Christell Rodríguez

Fue en ese contexto que Christell comenzó una transmisión en vivo mientras se encontraba paseando en Jeonju. En ese momento, la joven se encontró con un grupo de niños vestidos con trajes tradicionales coreanos que comenzaron a cantar su reconocida canción.

«Chipi chipi, chapa chapa», se escuchaba a los menores cantar mientras caminaban delante de ella. Ante esto, la cantante continuó con la transmisión y se unió a los menores para cantar todos juntos el coro de la canción.

Cabe recordar que una vez que se volvió viral, llegó a liderar las listas de lo más escuchado en Spotify en Asia. «Procede a llorar. Bueno, esto pasó, no lo puedo creer«, expresó Christell tras cantar con los pequeños.

«Ellos nos pidieron una foto hace un rato, les mostré la canción y les dije que yo la cantaba. Me creyeron al tiro, en cambio allá en Chile los niños no me creen cuando les digo», añadió Christell, emocionada por el reconocimiento.

Las reacciones no tardaron en llegar a través de los comentarios, llenando de felicitaciones y buenos deseos en su viaje.