La emotiva despedida de la esposa de Toni Espadas tras la muerte del fotógrafo

Luego de la lamentable muerte del fotógrafo Toni Espadas, mientras se grababa una nueva temporada de «Socios por el Mundo», han sido numerosas las muestras de apoyo a su familia y cercanos.

Recordemos que los animadores Francisco Saavedra y Jorge Zabaleta se encontraban viajando por Etiopía conociendo a una tribu cuando se vieron envueltos en un conflicto que terminó con una persona de la producción fallecida.

Al principio había diferentes versiones sobre lo sucedido; sin embargo, fue la misma esposa del español quien salió a explicar cómo fueron los hechos. Además de corroborar que no habían sufrido un ataque contra ellos, como se pensó en primera instancia.

La mujer explicó que el enfrentamiento se produjo entre dos comunidades locales, y lamentablemente uno de los impactos de bala alcanzó al fotógrafo. «Fue un disparo que podría haber chocado contra el retrovisor del coche que conducía, pero tuvo la mala suerte de impactar en la cabeza de Toni», dijo, según consignó FMDOS.

Las palabras de la esposa de Toni Espadas

A través de Instagram, la esposa del fotógrafo, Irene Cordón, especializado en el continente africano compartió unas sentidas palabras para despedir a su compañero de vida.

«Todavía no puedo creer que nos hayas dejado. Tengo una tristeza dentro de mí que no me deja respirar. Te has ido demasiado pronto. Tantas cosas que hemos hecho juntos y tantas cosas que nos quedan por hacer», comenzó diciendo.

«Siempre dijimos que teníamos que aprovechar al máximo la vida, que teníamos que vivirla intensamente. Sabías cómo hacerlo perfectamente. Me dijiste: ‘hoy estamos aquí y mañana no sabemos'», agregó Irene Cordón.

«Soy privilegiada de haber estado a tu lado, quien aprendo algo cada día. Eres excepcional; único. Un ser luminoso. Te he amado como nunca supe que una pareja podría ser amada. Lástima que te fueras tan pronto. Me dejas una huella enorme e imborrable (y a muchas personas). Pero también me dejas un vacío inmenso», escribió.

Para finalmente concluir la publicación, agregó: «Siempre estarás en mí y con Teo. Siempre. Y desde aquí desde Addis Abeba, donde me hiciste venir a buscarte (cagundena, siempre tuviste que ser tan original y diferente a todos los demás que hasta con un tema como este te destacaste), te agradezco todo lo que nos has dado».

Este mensaje de Irene Cordón estuvo acompañado de diferentes fotografías del fotógrafo en su paso por África, el continente que tanto amaba desde hace más de veinte años.