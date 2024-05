Nicole Moreno enfrenta posible demanda tras accidente automovilístico

La modelo fitnes, Nicole Moreno sufrió un choque el lunes 13 de mayo en Vitacura. Situación que expuso en redes sociales en una transmisión en vivo, acusando al doctor Roberto Bustos de ser responsable del accidente y no prestarle ayuda.

La ex chica reality no sufrió lesiones graves, pero sí experimentó fuertes dolores cervicales debido al impacto y al movimiento brusco de su cuerpo. Inmediatamente después del accidente, Moreno compartió en Instagram una historia pidiendo una ambulancia.

Posteriormente realizó una transmisión en vivo donde apareció llorando y realizando una serie de acusaciones contra Roberto Bustos. Siendo este ultimo el otro involucrado en el accidente.

Posible demanda contra Nicole Moreno

Durante la transmisión de un nuevo capítulo del programa «Sígueme», Daniella Campos afirmó que el doctor implicado tendría intenciones de demandar a Nicole Moreno. «El doctor que habría chocado a Luli tiene serias intenciones de entablar una demanda en contra de ella por injurias y calumnias», aseguró la panelista.

Los panelistas Michael Roldán y Cecilia Gutiérrez le pidieron a Campos más detalles sobre la información que tenía. «El círculo cercano explica que no le habría prestado ayuda porque no había una situación de urgencia vital. De lo único que se quejaba Luli era del dolor de cuello, entonces decía ‘no soy traumatólogo'», comentó Campos, según consignó FMDOS.

Respecto al examen de alcoholemia, Campos afirmó que «tenemos información de los cercanos del doctor que explican por qué no existiría una alcoholemia. Esto es porque habría arrojado 0.0 en el alcotest. Lo que quiere decir que el doctor no iba conduciendo con alcohol. Esa es la razón que nos explicaría a todos por qué el doctor no terminó detenido».