¡La sorpresa de DJ Méndez! Así reaccionó al saber que sería abuelo: «Quedé impactado…»

Hace unos meses, Steffi, hija mayor del clan Méndez, reveló a través de sus redes sociales que se encontraba embarazada. Esto causó gran revuelo entre sus seguidores, ya qué la noticia la compartió con pocos días de diferencia antes de que llegara un nuevo integrante a la familia Méndez.

En este contexto, en un nuevo episodio de «Podemos Hablar», el artista nacional tendrá una conversación con Julio Cesar Rodríguez, donde entrara en detalle contando el nuevo proceso por el que está pasando al convertirse en abuelo.

Asimismo, indicó que no estaba en sus planes imaginarse que algunos de sus hijos tuviera un bebe. «La verdad es que no. De muy joven quería ser papá, de los 16 años quise ser papá, es algo que yo siento en el alma, me gusta, amo ser, pero ser abuelo, la verdad es que no».

Además, agregó que «Yo pensé que mi vida se iba a acabar en muy temprana edad, por ciertas cosas que estaban pasando en mi vida desde muy joven, entonces no vi que fuese ser algo real en mi vida, pensaba muy negativo».

Su sorpresa fue mayor cuando supo que fue la primera persona en enterarse de la noticia. «Ser abuelo de verdad es como «guau» quedé impactado, y si mal no recuerdo, fui la primera persona que supo, Steffi me contó a mi primero».

La gran sorpresa de Dj Méndez al ser abuelo

Steffi, su hija mayor, fue inmediatamente a la casa de Leo para contar la noticia. «Viene como llorando, nerviosa, y yo le pregunto ¿Pasó algo?, me asuste y le insistí, ¿Qué pasa Steffi? Cuéntame, y ella me decía: ‘Es que no sé cómo decírtelo, estoy embarazada», comentó Leo recordando la escena, según La Cuarta.

A sus palabras, añadió que «dije perfecto, pero ella estaba llorando de nervios, porque no sabía, se vino a Chile sin saber que estaba embarazada, hasta que en la casa de una amiga se desmaya y la llevan a urgencias».

Las ansías de Steffi Méndez por darle la noticia a su pareja le ganaron, y finalmente le dijo por teléfono. «Se demoró un par de horas, yo la invité a salir a comer con mi pareja, se relajó un poco y lo tuvo que llamar, porque quería esperar a llegar a Suecia y le dije que quizás no es lo que uno quiere al recibir una noticia así, pero es algo importante», cerró el cantante de «Lady».