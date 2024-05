Nicole Moreno reaparece en redes sociales tras accidente automovilístico

Nicole Moreno, más conocida como «Luli», sorprendió a sus seguidores al reaparecer en redes sociales tras sufrir un accidente automovilístico en Vitacura. En una serie de fotos publicadas en Instagram, se la ve posando en su auto y en la entrada de un edificio.

El lunes pasado, Nicole Moreno sufrió un accidente automovilistico. Según relató, su vehículo fue chcoado mientras regresaba del gimnasio.

Inmediatamente después del accidente, Moreno compartió en Instagram una historia pidiendo una ambulancia. Además, realizó una transmisión en vivo donde apareció llorando y con un cuello ortopédico.

Al día siguiente, Moreno compartió con sus seguidores un mensaje explicando lo sucedido. «Fui víctima de un choque con luz roja, en la parte posterior de mi vehículo», explicó.

«Ante la irresponsabilidad e inconsciencia de un conductor identificado como Roberto Andrés Bustos Macaya, Médico Cirujano; quien siquiera me brindó apoyo ante el brutal impacto«, acusó.

Nicole Moreno explicó que decidió registrar el incidente en sus redes sociales para obtener auxilio y respaldo. «Además del impacto al accidente, sufrí lesiones con fuertes dolores en la zona cervical, el cual tras largas horas emplazadas; tuve que ser trasladada por parte de equipos de emergencia, hasta un centro asistencial».

El procedimiento médico duró cinco horas, y según Moreno, el conductor responsable tenía alcohol en la sangre, aunque este afirmó que el resultado se debía al uso de enjuague bucal.

Llamado a la responsabilidad de Nicole Moreno

En una reciente publicación, Moreno sorprendió a sus seguidores con nuevas fotografías en su perfil de Instagram. La modelo aparece «luciendo» un cuello ortopédico y aprovechó de compartir un mensaje reflexivo.

«Un día previo aviso, llego ella a sacudirme la vida. Me estrellé en su sonrisa, me apreciaron sus brazos, me asesinaron sus besos, me quemaron sus caricias. Entonces, aprendí que en ocasiones ocurren accidentes de los que se puede salir con MUCHO MÁS VIDA».

Además, aprovechó para dar un consejo a sus seguidores: «A cuidarse mucho este fin de semana manejen con responsabilidad y precaución. Si van a beber por favor pasen sus llaves«.