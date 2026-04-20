Conmoción en la TV: inesperado ataque en plena grabación de popular teleserie termina con tres muertos

Recientemente, se vivió una delicada situación en Colombia mientras se grababa «Sin senos si hay paraíso». Instancia, en la que dos personas de la producción perdieron la vida.

Esta trágica situación se desarrolló el sábado 18 de abril en un rodaje que se llevaba a cabo en el centro de Bogotá. En específico en el barrio Los Laches.

De acuerdo a información que le entregó la policía de Bogotá a la revista People en Español, esto ocurrió cuando un sujeto «agredió, sin mediar palabra, a un ciudadano; luego, personas que se encontraban en este lugar, salen en defensa de la víctima. Lamentablemente, producto de esta riña, murió el agresor y otras dos víctimas».

Según informó Canal 13, el problema inició poco antes, cuando ese hombre se acercó al equipo para pedir un encendedor. Sin embargo, no obtuvo respuesta, por lo que se fue y volvió con un cuchillo y posteriormente atacó a los trabajadores.

En esta oportunidad, terminaron falleciendo Henry Alberto Benavidez Cárdenas (45) y Nicolás Francisco Perdomo Corrales (18). Los dos eran parte de la producción de la teleserie.

Vale señalar que el atacante fue identificado como Josué Cubillos Gaviria. Un joven de 24 años que de acuerdo a la Policía Metropolitana de Bogotá cuenta con antecedentes de problemas de salud mental y consumo de sustancias alucinógenas.

El medio El Tiempo informó que no era una persona en situación de calle, como se pensó en un momento y que en 2024 y 2025 había ingresado a centros psiquiátricos.

Conmoción por la muerte de dos miembros de la producción de «Sin senos si hay paraíso»

A través de sus redes sociales, Carmen Villalobos, protagonista de la teleserie compartió un sentido mensaje para despedir a los miembros de la producción de la teleserie.

«Para mi han sido horas muy tristes en medio de una alegría. Solo les puedo decir que cuando estamos en un proyecto, todos nos volvemos familia», partió señalando.

«¡Es muy difícil asimilar todo lo que pasó! Como lo dije anoche, mis pensamientos están con las familias que en este momento perdieron a su ser querido y le pido a Dios mucha fortaleza para cada uno de ellos», añadió la actriz de «Sin senos si hay paraíso».

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