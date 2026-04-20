«El Gran Chiste 2: Clásico» llega al Movistar Arena con grandes referentes de la comedia nacional: fecha del evento y cómo comprar entradas

Tras el gran éxito que tuvo la primera edición, se confirmó que la comedia se volverá a tomar el Movistar Arena con «El Gran Chiste 2: Clásico».

El festival que se llevó a cabo por primera vez el año pasado, tiene el fin de consolidarse como la cumbre del humor nacional.

El Gran Chiste 2 se desarrollará el próximo 10 de julio en el recinto ubicado en el interior del Parque O’Higgins. Instancia que cuenta con line up conformado por grandes referentes del humor nacional.

Este importante escenario recibirá a una verdadera «selección nacional» del humor y picardía. De este modo, se espera una noche cargada de risas. Los humoristas que dirán presente serán ni más ni menos que Álvaro Salas, el rey del chiste corto, Iván Arenas «Profe Rossa» con Don Carter, popular dupla que entretenido a diversas generaciones, Paul Vasquez «El Flaco» que ha brillado múltiples veces en Viña y El Huaso Filomeno.

¿Cómo comprar entradas para «El Gran Chiste 2: Clásico»?

Las entradas para este festival que se desarrollará en el Movistar Arena se encuentran disponibles mediante la página web de Puntoticket.

Los precios van desde $28.750 hasta $63,250 (considerando cargo por servicio). Revisa los valores a continuación:

Primeras Filas: $63.250

$63.250 Diamante: $57.500

$57.500 Platinum: $42.250

$42.250 Golden: $40.250

$40.250 Platea Baja Golden: $46.000

$46.000 Platea Baja Silver: $37.950

$37.950 Platea Alta Silver: $31.050

$31.050 Tribunas: $28.750

$28.750 Movilidad Reducida/Acompañante (costado Diamante): $40.250

De este modo, El Gran Chiste 2 es una gran oportunidad para disfrutar del humor de grandes referentes de la comedia nacional. Vale señalar que el evento es para mayores de 14 años.

Recordemos que en agosto del pasado se llevó a cabo la primera versión de este evento. Instancia, en la que se presentaron Fabrizio Copano, Luis Slimming, Pamela Leiva, Paloma Salas y Esteban Duch.

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