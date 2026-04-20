Regresa la reina del pop: Madonna anuncia fecha de estreno de su nuevo álbum ‘Confessions II’ tras años de espera

Madonna, la destacada artista a nivel mundial, anunció que su tan esperado álbum Confessions II será lanzado oficialmente para el próximo 3 de julio.

El nuevo disco es la continuación de la icónica contraparte de su álbum del 2005 Confessions on a Dance Floor y ya podemos acceder al primer vistazo a la música con un teaser visual hipnótico.

Su reciente aparición como invitada de Sabrina Carpenter en el Coachella 2026 llamó los rumores a una posible colaboración entre las dos.

¿Qué esperar del álbum?

Madonna resume mejor su nuevo disco citando las primeras líneas de su canción One Step Away:

“La gente piensa que la música de baile es superficial, pero están totalmente equivocados. La pista de baile no es solo un lugar, es un umbral: un espacio ritualista donde el movimiento sustituye al lenguaje”, dice.

En ese sentido, Madonna reveló detalles tras el trabajo del disco, el cual fue ‘un manifiesto’: “Debemos bailar, celebrar y rezar con nuestros cuerpos. Son cosas que llevamos haciendo hace miles de años; son realmente prácticas espirituales. Después de todo, la pista de baile es un espacio ritualista. Es un lugar donde conectas”, contó.

“Con tus heridas, con tu fragilidad. El rave es un arte. Se trata de superar tus límites y conectar con una comunidad de personas afines”, agregó.

“El sonido, la luz y la vibración remodelan nuestras percepciones, atrayéndonos a un estado de trance. La repetición del bajo, no solo la oímos, sino que la sentimos. Alterando nuestra conciencia y disolviendo el ego y el tiempo”, cerró.

Madonna en Coachella 2026

La reciente presentación de la artista del momento, Sabrina Carpenter, sorprendió al público de Coachella con un gran espectáculo al estilo pop.

Con diversas escenografías, vestuarios y actuación, la cantante llevó a una de las invitadas que nadie pensaba estaría en el escenario: Madonna.

Durante la canción ‘Juno’, donde Sabrina suele hacer una pose o gesto después de la frase ‘Have you ever tried this one?’, comenzó a sonar la base de la icónica canción Vogue de Madonna, mientras que la estrella del pop subía al escenario para compartir con Sabrina.

Sin dudas, fue uno de los momentos más recordados de la edición de Coachella 2026. Ahora, Madonna se prepara para lanzar con todo su tan esperado álbum.

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