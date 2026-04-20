«Un año de vida»: La preocupante situación que complica a Naya Fácil

Recientemente, Naya Fácil informó en su cuenta de Instagram, una preocupante situación. Se trata de un curioso sueño, en el cual le entregaron un inesperado mensaje.

La creadora de contenido, dio a conocer que en su sueño, una persona desconocida le indicó que solamente le quedaba un año de vida, por lo que no pudo aguantar las lágrimas.

El preocupante sueño de Naya Fácil

La popular influencer dio a conocer que si no sabe que esto se trata de una simple pesadilla o de una advertencia.

«No sé si una pesadilla o un aviso o qué, pero soñé que me quedaba un año de vida», indicó Naya Fácil

Posteriormente, la joven dio a conocer que en este sueño se encontraba en un lugar extraño y que una voz le decía que todos tienen un límite y que a ella ya le queda poco tiempo.

En este sentido, Naya Fácil indicó que esto la dejó bastante afectada debido a que muchos de sus sueños los ve como avisos.

«No sé qué hacer (…) ¿Y si alguien me vino a avisar como para que haga cosas durante este año?», expresó.

Además, en esta instancia, Naya Fácil dio a conocer que últimamente había estado pensando en temas como la vida, la muerte y sus antepasados. De este modo, esto podría haber influído en su sueño.

«Quizás son mis antepasados los que me han ayudado a llegar acá», mencionó.

Asimismo, Naya Fácil expresó: «Me está dando una crisis, no puede ser que me vaya a ir de este mundo».

«Un año es poco tiempo, es muy poco tiempo; siento que me faltan cosas todavía por hacer, por vivir», añadió la joven.

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