Katteyes se quiebra tras su éxito en Lollapalooza Chile 2026 y confirma importante noticia: «Es un sueño»

Se acabó el Lollapalooza Chile, pero las emociones siguen permaneciendo en cada persona que coreó bajo los escenarios e invitados que dejaron el Parque O’Higgins sentenciado como uno de los mejores espectáculos musicales de este 2026.

El paso por artistas internacionales como Katseye, Chapell Roan, DJO, Addison Rae, Lorde, Sabrina Carpenter, entre otros, fue todo un éxito que llenó cada stage en el que se presentaban.

Pero sin menospreciar a los artistas nacionales, quienes también lograron llenar el recinto con increíbles shows. Una de ellas se trata de Katteyes, la artista urbana del momento que ha sabido marcar éxito tras éxito.

“Pensé que iba a estar vacío”

En conversación con Pelo Verde de Radio Activa, Fernanda Villalobos, mejor conocida como Katteyes, confesó todas las emociones que vivió tras su paso en el Lollapalooza Chile.

A la cantante le tocó presentarse en el Perry’s Stage, el cual quedó completamente lleno y colapsó de gente que aprovechó la instancia de ver su espectáculo.

Durante la entrevista, confesó que no creía que el recinto lograra estar lleno. “Antes de salir estaba muy nerviosa, no sabía que iba haber tanta gente, pensé que iba a estar vacío, porque la gente suele ir a ver a los artistas internacionales”, mencionó.

En ese sentido se mostró impresionada, y casi en shock, al ver que muchas personas estaban esperando verla en el escenario. “Cuando salí estaba lleno de abajo hacia arriba. No lo podía creer, porque minutos antes estaba vacío”.

Sobre cómo se sintió después de dar el increíble espectáculo, solo dijo que “no sabría describirte con palabras como me sentí en el escenario, como me siento en estos momentos”, pero que, sin dudas “es un sueño hecho para mí”.

El éxito de Katteyes en el Perry’s Stage

Su show comenzó con ella entrando al escenario usando un casco diseñado con orejas de gato (aludiendo a su nombre Katteyes). Se subió a una moto mientras sonaba la intro de su canción “Ven Acá”, dando inicio a su presentación.

La gente coreó, bailó y gritó junto a Katteyes, que supo dejarlo todo en el Perry’s Stage. Se despidió con su reciente éxito “Aló”, single en colaboración con Sinaka.

Al terminar su show mostró un código QR, el cual te dirigía a una página donde podías ver la fecha de su próximo álbum debut, programado para el 27 de abril.

Sin saberlo, en la entrevista con Radio Activa, le mencionaron que la página colapsó, ya que no se podía ingresar los datos ni ver la fecha del disco. Ante esta situación, la cantante no aguantó la emoción y entre lágrimas agradeció el cariño y que “ha sido increíble esto para mí”.

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