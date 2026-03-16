“Qué se puede esperar de un burro”: Yamila Reyna sepulta a Américo tras reconciliación con ex esposa

A pesar de que pasó casi un mes del mediático quiebre amoroso entre Yamila Reyna y Américo, las polémicas siguen apareciendo entre los involucrados. Esta vez, al saberse que el cantante estaría de vuelta con su ex esposa, María José “Pepa” Órdenes.

Tras los rumores, el programa de espectáculos ‘Primer Plano’ salió con todo para encontrar respuestas de los personajes dentro de esta polémica y conocer la versión de ambos.

Sin mucho éxito, el estelar en busca de algún comentario de ‘Pepa’ o Américo, no se esperarían que fuese Yamila Reyna quien dio unas palabras dejando sepultado al cantante por su reconciliación con su ex esposa.

Los hechos tras quiebre amoroso

La polémica originada en el Festival del Oro Verde, donde dio inicio a los hechos que después terminaron en denuncia, indicarían que Américo decidió refugiarse en los brazos de su ex esposa, con quien duró casi 20 años.

La periodista de espectáculos Cecilia Gutiérrez reveló que, tras la ruptura amorosa y la denuncia por violencia física y psicológica que interpuso la comediante contra Américo, el músico se fue a la casa de María José ‘Pepa’ Órdenes, e incluso se fueron de viaje a Bolivia, donde testigos los vieron muy acaramelados.

A raíz de esa situación, en Primer Plano quisieron conocer la versión de ambos involucrados. Tras ser interceptada en el Aeropuerto de Santiago, María José dijo que no iba a hablar de nada al respecto.

En tanto Américo, decidió esquivar las cámaras y no emitió ninguna declaración.

“Un burro”

Sin embargo, el equipo del estelar fue en busca de la comediante para saber su versión tras esta situación.

Fue así como, aceptando la pregunta, Yamila dio su versión sin filtros ni tapujos:

“La única preocupación mía hoy es el proceso legal en el que estoy por la demanda por violencia contra esta persona que ustedes ya saben, así que es lo único que me importa y lo único que voy hablar”, dijo.

Aún así, preguntada por las publicaciones de Américo, donde bajo el juicio de algunos, se estaría victimizando, Reyna respondió y sepultó al músico sin miedo alguno: “qué se puede esperar de un burro, más que una patada”.

“Lo único que me preocupa es eso, que el proceso legal avance, que se haga justicia”, remató.

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