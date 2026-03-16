Muere hija de conocido cantante chileno: «El dolor más grande que puede vivir un padre»

Recientemente, se dio a conocer que un conocido cantante urbano nacional sufrió la lamentable pérdida de su hija.

Estamos hablando Luis Badilla, conocido en el ámbito artístico como Lusho Fresh.

El mismo cantante confirmó la noticia en su cuenta de Instagram, donde suma más de 27 mil seguidores. El intérprete compartió una fotografía, en la que aparecen las manos de su hija sosteniendo sus dedos.

Además, compartió un sentido mensaje: «Me dejaste un dolor tan grande. Isabella, mi pequeña… Llegaste a este mundo y también al cielo. Siempre serás mi hija, siempre vivirás en mi corazón».

Vale señalar que la pequeña había nacido de manera anticipada este 12 de marzo.

Conmoción por la muerte de la hija del cantante urbano Lusho Fresh

La sentida publicación del cantante urbano de 26 años no pasó desapercibida y rápidamente se llenó de mensajes de apoyo por parte de cercanos y seguidores.

«Fuerza mi hermano»; «Les mando un abrazo, lo lamento mucho. Mucho amor y fuerza»; «Mucha fuerza mi bro»; «Un Abrazo enorme en estos momentos hermano. Solo espero que siempre ese angelito sea tu luz en la oscuridad», fueron solamente algunos de los mensajes que recibió Lusho Fresh.

Además, a través de una historia en su cuenta de Instagram, el cantante mostró un tatuaje que se realizó en honor a la pequeña.

Por otr lado, Lusho Fresh tenía un show programado para el 14 de marzo en Plaza de Armas de Talca, el cual no suspendió y llevó a cabo de todos modos.

De hecho, el cantante compartió una publicación en su Instagram, en la que escribió: «Esta noche canté con el corazón en la mano. Hace poco me tocó vivir el dolor más grande que puede vivir un padre… despedir a mi hija Isabella. Pero hoy entendí que el amor no muere. Esta presentación fue para ti, hija mía. Dónde estés, papá te ama y siempre te va a cantar».

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