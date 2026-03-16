Stefan Kramer regresa a Gran Arena Monticello: cuándo y cómo comprar entradas
Esta presentación de Stefan Kramer viene a poco tiempo de su paso en el Festival de Viña 2026, donde se llevó las gaviotas de Oro y Plata.
El reconocido humorista e imitador, Stefan Kramer regresará a Gran Arena Monticello el próximo sábado 21 de marzo, con su show «Kramer Íntimo». Instancia en la que busca aportar con risas uno de los meses más ajetreados de todo el año.
De este modo, a partir de las 21:00 horas, el comediante buscará contribuir a que los presentes se relajen y disfruten de un grato momento repleto de humor.
Es importante mencionar que Stefan Kramer ha tenido exitosos show en este escenario. Oportunidades en las que ha demostrado todo su talento personificando a reconocidas figuras como Pedro Pascal, Arturo Vidal, Tomás Mosciatti y Bad Bunny y más.
El humorista que ha triunfado en diversas oportunidades en el Festival de Viña ha brillado en Gran Arena Monticello con espectáculos como «Autoayuda», donde se refería a un periodo de reflexión e introspección que vivió y «Súper Papá», que abordó su rol como padre, experiencias y anécdotas.
Y en esta oportunidad, Kramer mostrará una faceta que ha podido desarrollar durante el último tiempo: el canto. Los tiempos han cambiado y por lo mismo, destacado imitador se atrevió a incursionar en el canto y no lo hará sólo, sino que con la compañía de varios de los personajes que ha desarrollado a lo largo de su carrera.
¿Cómo comprar entradas para el show de Stefan Kramer en Gran Arena Monticello?
Las entradas para el show «Kramer Íntimo» de este sábado 21 de marzo se encuentran a la venta a través del sistema Ticketmaster.
Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.