A una semana de su estreno: el gran logro que consiguió el podcast «En el ojo» de Rosario Bravo y José Miguel Viñuela

El podcast «En el 0jo», de nuestra querida locutora de «Bravas», Rosario Bravo y el animador nacional José Miguel Viñuela ha tenido un exitoso comienzo y recientemente consiguió un importante logro.

Este proyecto fue estrenado el jueves 15 de enero y en pocos días se logró posicionar en el número 1 en tendencias de podcast en Spotify en Chile.

Vale señalar que el listado se actualiza diariamente. Y en este, el espacio liderado por la voz de RadioActiva está sobre otros importantes proyectos como «El Shot con Juanma Astorga», «Tomás va a Morir», «El Consultorio» y más.

Este hito refleja el gran interés que existe en este nuevo podcast de Rosario Bravo y José Miguel Viñuela. Además, de la conexión que tiene nuestra locutora con la audiencia que sigue este formato.

¿Cómo surgió el podcast de Rosario Bravo con José Miguel Viñuela?

Los conductores de este nuevo espacio revelaron hace algunos días en conversación con LUN, que la ídea de este proyecto nació debido a que la madre de Viñuela se atiende con el esposo de Rosario Bravo, Carlos Caorsi, quien es cardiólogo.

«Parece que Caorsi se lo comentó y después yo le digo a la Rosario que mi mamá se ve con su marido. Ahí empezamos a hablar y se dio que pudiéramos trabajar juntos, así que feliz», indicó el animador.

Esto fue confirmado por la locutora de Bravas, quien indicó que antes de iniciar el proyecto busco opiniones sobre José Miguel Viñuela. «Me dieron puras buenas referencias», indicó.

También te podría interesar: Campaña de RadioActiva, Vamo a Calmarno, Tomás Zuñiga y Metalingüística ya recibe grandes donaciones: así puedes aportar

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google