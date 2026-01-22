Popular actriz descolocó a Pamela Díaz: «Tú has usufructuado de tu ignorancia (…) En eso se basa un poco tu carrera»

En el programa de YouTube «Sin Editar», la actriz nacional Catalina Guerra descolocó a Pamela Díaz con un inesperado comentario.

Esto ocurrió después de que la Fiera le consultó a la intérprete por su madre, Gloria Münchmeyer.

La inesperada conversación entre Catalina Guerra y Pamela Díaz

En este sentido, Catalina Guerra señaló que su madre le habría indicado: «Qué bueno que vayas, Cata, porque yo al programa de la Pamela no voy ni cagando. Yo para ese tipo de programas soy una lata».

Asimismo, la actriz señaló que su madre también expresó que «la última vez que hablé con ella me preguntó cómo estaba mi vida sexual».

«Uno se imagina inmediatamente a la Gloria teniendo relaciones sexuales, entonces no. Yo creo que te pusiste nerviosa y se te ocurrió una pregunta como muy no», añadió Catalina Guerra.

En este sentido, Pamela Díaz indicó entre risas que no habría ocurrido así. «No.., le dije ‘¿qué es de tu vida?’, entonces me mira y me dice ‘la verdad es que no tengo ganas de hablar contigo’, ‘pero yo sí’, le digo, ‘pregunta la estupidez que quieras'».

Frente a esto, la actriz le mencionó: «No fue tan pesada, Pamela». A lo que la conductora de Canal 13 respondió: «No es muy simpática. Está como la Eli de Caso, ellas me tratan mal. Me dicen que soy ignorante».

Y luego de esto, Catalina Guerra descolocó a Pamela Díaz tras señalarle: «Bueno, pero tú has usufructuado de tu ignorancia, o sea, con respeto, en eso se basa un poco tu carrera».

«¿Pero tú crees que yo soy ignorante?», le consultó la figura de Canal 13. En este sentido, la actriz le señaló: «No… no sé, la verdad es que no sé. Pero tú juegas un poco con eso y eso es muy bueno, porque le has sacado partido».

De todos modos, Pamela Díaz se tomó este inesperado comentario con humor y siguió con la entrevista.

