Canal 13 despeja las dudas y confirma el futuro laboral de Pamela Díaz tras rumores de renuncia

Pamela Díaz ha estado en el centro de atención debido a que se rumoreaba que podría dejar Canal 13 y el programa que lidera en las tardes junto a Ignacio Gutiérrez, «Hay que decirlo». Y recientemente desde el canal aclararon su futuro.

Vale señalar que durante el lunes, La Hora publicó una nota que aseguraba que la «Fiera» habría renunciado.

Sin embargo, luego se conoció que seguía negociando con Canal 13, quienes buscaban retenerla.

De este modo, existía gran incertidumbre con respecto al futuro laboral de Pamela Díaz. Incluso esto incrementó debido a un inesperado comentario que compartió la «Fiera» en sus redes sociales.

La comunicadora publicó una serie de fotografías en su cuenta de Instagram, las que acompañó con la siguiente descripción: «El cambio no es el final de algo, sino el comienzo de todo lo que puede ser».

Como era de esperarse, esto dio mucho que hablar, incluso su colega Priscilla Vargas le escribió: «Mucho éxito en todo lo que venga Pame».

Además, recibió más mensajes por parte de colegas y sus seguidores.

Y recientemente, desde Canal 13 aclararon la situación de Pamela Díaz.

Canal 13 aclara futuro laboral de Pamela Díaz

Tras los diversos rumores que existían, Canal 13 se refirió a la situación de Pamela Díaz y confirmaron que seguirán en el canal.

«Informamos que Canal 13 y Pamela Díaz han llegado a un acuerdo para la renovación de contrato de la animadora», indicaron

Además, confirmaron que seguirá en «Hay que decirlo» y que posiblemente asuma nuevas labores.

«Seguirá durante el 2026 en la casa televisiva, en donde continuará en sus funciones como conductora del programa Hay que decirlo junto a Ignacio Gutiérrez, además de otros proyectos que están en evaluación y que se darán a conocer oportunamente», agregaron.

