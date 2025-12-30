¿Abandona Canal 13? Pamela Díaz impacta con inesperado mensaje en medio de rumores sobre su futuro

Durante los últimos días se ha especulado mucho con respecto al futuro laboral de Pamela Díaz. De hecho, el medio «La Hora» seguró que la popular figura de TV habría renunciado a Canal 13.

Sin embargo, posteriormente se dio a conocer que seguía negociando con el canal.

Y en medio de todos estos rumores, Pamela Díaz sorprendió a sus seguidores tras compartir un enigmático mensaje en sus redes sociales.

El curioso post de Pamela Díaz en medio de rumores

A través de su cuenta de Instagram, la actual animadora de «Hay que Decirlo» de Canal 13 compartió una serie de fotografías. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la descripción que escribió en el post.

«El cambio no es el final de algo, sino el comienzo de todo lo que puede ser 😂🤭», señaló Pamela Díaz sin entregar mayor información al respecto.

Como era de esperar, esta publicación no pasó desapercibida. En este sentido, diversos colegas del mundo de la televisión le dedicaron algunas palabras.

«Mucho éxito en todo lo que venga Pame», le escribió Priscilla Vargas.

Por otro lado, Francisco Saavedra también tuvo palabras para Pamela Díaz. «Suerte en todo querida @pamefieradiaz donde estés te irá siempre bien», indicó.

Además, sus seguidores igualmente le dejaron algunos mensajes en el post.

«Por qué dejas un programa que tanto deseaste hacer con tu querido @nachogutierrezcastillo , ahora abandonas el bote y lo dejas solo!! A veces la ambición nubla»; «Te extrañaremos mucho»; «Se te extrañará, reí mucho contigo»; «¡No te vayas! Tú eres la alegría para mucha gente que ve ese programa»; «Hermosa Pame, donde vayas tú siempre brillaras éxito en tus nuevos proyectos. Bendiciones», fueron algunos de los cometarios que recibió Pamela Díaz.

De este modo, solamente queda esperar para saber qué pasará con el futuro laboral de «La Fiera». ¿Continuará en Canal 13?

