La dolorosa muerte que golpea a Myriam Hernández: «Por eso había cancelado unos shows hace pocos días»

Durante este lunes se dio a conocer un lamentable fallecimiento que enluta a la popular y querida cantante chilena, Myriam Hernández. Resulta que murió su padre, Jaime Hernández Vidal.

Esta triste partida fue informada por la periodista de espectáculo Cecilia Gutiérrez, quien dio a conocer que la causa de muerte fue un cáncer.

Fallece padre de Myriam Hernández

«Lamentablemente, tras una larga lucha contra un cáncer, falleció el papá de Myriam Hernández. Por eso ella había cancelado unos shows hace pocos días», señaló la comunicadora a través de su cuenta de Instagram.

Vale señalar que en este último tiempo, Myriam Hernández habría optado estar en chile para estar junto a su padre. De este modo, evitó presentarse en otros países.

De hecho, en junio, la querida cantante canceló un show que iba a realizar en Panamá. «Lamento muchísimo no poder llegar en esta ocasión, pero en este momento debo permanecer en Chile por algunas cosas que requieren mi atención y cuidado. De todas maneras, confío en que podrán esperarme y seguir haciendo de Panamá parte de la historia de mi vida», indicó en dicha oportunidad.

Según informó La Hora, en aquel momento habrían internado a su padre en la clínica Santa María.

Vale señalar que hasta el momento, Myriam Hernández no se ha referido de manera pública a esta situación.

Sin embargo, la cantante constantemente destacaba y valoraba a su padre. De hecho, en el último día del padre le dedicó un post en Instagram, en el que escribió: «Feliz día a todos los papás del mundo, en especial al mío que lo amo con todo el corazón. Qué afortunada soy de tenerte junto a mí».

