TVN confirma inesperado cambio en su programación: Amaro Gómez-Pablos, Eduardo Fuentes y otras figuras asumirán importantes roles

Televisión Nacional de Chile (TVN) comenzará el 2026 con un llamativo cambio en su programación. Resulta que desde el sábado 3 de enero se emitirá «Chilenos de norte a sur».

Esta sección contará con tres producciones enfocadas en sostenibilidad, inclusión y solidaridad, las que buscarán conectar a los televidentes con historias que recorren Chile y Latinoamérica.

La nueva apuesta de TVN

A las 08:30 iniciará la primera producción titulada «Chile País Circular» que contará con la conducción de Jennifer Boldt. Acá se recorrerán diversas regiones del país con el fin de dar a conocer sus problemas medioambientales y soluciones innovadores. En cada episodio se mostrará como viven distintas comunidades.

En tanto, a las 09:15 se emitirá «Chilenos que cambian el mundo», este será conducido por Amaro Gómez-Pablos, quien mostrará desde diversos países como chilenos cambian vidas.

De este modo, se postrarán iniciativas en Kenia contra la pobreza y experiencias en Purma Marca, Argentina, donde facilitadores culturales brindan apoyo la justicia local.

«Una serie que demuestra que la esperanza y la cooperación no conocen límites geográficos», indican desde TVN

Mientras que a las 09:45 será el turno de «Extraordinarias» que cuenta con la dirección de Guillermo Helo y la producción de Susana Espinoza. Además, será conducida por Paulina Bravo y cuenta historias de mujeres latinoamericanas que tienen alguna discapacidad y rompen estereotípos en áreas educacionales, laborales y políticas.

«Entre las protagonistas: una emprendedora con síndrome de Down que triunfa en la gastronomía, una abogada y modelo mexicana que redefine los estándares de belleza, y una periodista argentina ciega que construyó una vida plena como profesional y madre», indicaron desde el canal.

Vale señalar que esta nueva apuesta de TVN también tendrá presencia en la tarde del domingo.

A las 15:30 horas se emitirá «Chile Conectado» con Simón Oliveros y María Luisa Godoy, quienes recorrerán el país y mostrarán diversas tradiciones.

A las 20:00 horas viene «Chile Conectado con el Mundo: China» liderado por Eduardo Fuentes, quien explorará la cultura del país asiático.

