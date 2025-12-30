Festival de Viña 2026: revelan que estos serían los humoristas que se presentarían en el certamen viñamarino

Cada vez falta menos para el esperado Festival de Viña del Mar 2026 y todavía existe incertidumbre con respecto a los humoristas que dirán presente.

Vale señalar que en cada versión del evento, llama mucho la atención los comediantes, quienes alcanzar altos puntos en rating. Además, se enfrentan al «Monstruo» que se hace notar cuando las rutinas no logran hacer reír.

Recordemos que en la edición anterior del Festival de Viña se presentaron Edo Caroe, Chiqui Aguayo, Juan Pablo López, Pedro Ruminot, Pam Pam y George Harris. Recordemos que este último vivió un complejo momento tras ser abucheado y discutir con el público tras no convencer con sus chistes.

Estos son los humoristas que suenan para Festival de Viña del Mar 2026

De cara a la nueva versión del esperado certamen viñamarino, ya hay diversos nombres que están sonando fuerte.

Hace algunos días, la periodista de farándula, Cecilia Gutiérrez dio a conocer que el cartel del Festival de Viña 2026 ya estaría definido.

Vale señalar que hasta ahora se sabía únicamente de la participación de Stefan Kramer, quien estará por cuarta vez en este evento y de la transformista Asskha Sumatra, quien aseguró su cupo tras ganar en el programa Coliseo de Mega.

A ellos se les sumarían reconocidos humoristas como Rodrigo Villegas. Además, de Esteban Düch, Piare con P y Pastor Rocha, quienes han alcanzado gran popularidad en redes sociales.

Vale señalar que el Festival de Viña del Mar 2026 se desarrollará entre el 22 y el 27 de febrero. Además, al igual que la versión anterior será animado por Karen Doggenweiler y Rafael Araneda.

