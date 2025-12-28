Irá al Festival de Viña del Mar 2026: Asskha Sumathra es la nueva ganadora de Coliseo

La noche de este sábado, Asskha Sumathra se quedó con la súper final de Coliseo, convirtiéndose en la gran ganadora del certamen. La comediante, triunfadora del programa, aseguró un cupo para presentarse en el Festival de Viña del Mar 2026.

La transformista logró imponerse en la instancia final, donde compitió junto a otros tres comediantes elegidos por el jurado: Sr. Kampos, Nico Pontigo y Juanchy. En la final, también estuvo Circo Marisko, Lis La Cubana, Claudio Merlín y Andrés Pozo, quienes no clasificaron a la última instancia.

Asskha Sumathra es la nueva ganadora de Coliseo

Luego de la elección del jurado, la decisión final quedó a manos del público, que eligió a Asskha Sumathra, con un 41% de las preferencias.

Por su parte, Jorge Alis, emocionado, le dedicó unas palabras a la comediante: «Coincidimos en esto de que un transformista en Viña del Mar, creo que tenemos que abrir la mente para entender diferentes formas de llegar al humor. Vos lo tenés todo, hiciste crítica social, hablaste de la burocracia, de los de atrás riéndote y yo me emocioné«.

«Que estés en este momento listo para Viña, sé que la vas a romper y quiero darte un abrazo por eso«, cerró.

Asskha Sumathra, tomó la palabra en medio de su victoria y señaló: «gracias por la confianza, por el amor, gracias por creer que el humor no tiene barreras y que todos podemos sacar una sonrisa, aunque a veces nosotros estemos llenos de pena y de rabia, pero verlos a ustedes sonreír es porque nuestro trabajo está bien hecho».

«Llegar al festival y ser, como tanto rato se ha dicho, la primera transformista que va a estar en ese escenario y que va a marcar un comienzo, es porque el país ya está preparado para todo y podemos aceptar que somos esta gran democracia, este gran país. Gracias a cada uno de ustedes«, cerró la comediante.

