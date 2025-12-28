Le dará prioridad a su show en el Super Bowl: Bad Bunny cancela su gira y no vendrá a Chile en 2026

El artista del momento, Bad Bunny, tuvo que tomar una drástica decisión respecto a sus próximos conciertos en Latinoamérica. Incluyendo a nuestro país. El puertorriqueño decidió enfocarse en su próximo gran evento, el medio tiempo del Super Bowl, y canceló su gira del álbum «Dtmf».

Cabe recordar que Bad Bunny ya está confirmado para el show del Super Bowl, que tendrá lugar el 8 de febrero, solo en 2 meses más. Por otro lado, el artista no ha podido preparar de buena forma su espectáculo, debido a la gira en la que está actualmente, y que pasaría por nuestro país el 9, 10 y 11 de enero. Es por esto, que en pos de dar un buen espectáculo, decidió suspender su gira indefinidamente.

Si quieres más información sobre la devolución de entradas, te informamos que no la tendrás, ya que esta es nuestra broma del típico Día de los Inocentes… Así que relájate, que Benito sí se presentará en nuestro país el 9, 10 y 11 de enero, en el Estadio Nacional.

¿Por qué se celebra el Día de los Inocentes?

Y sí, porque cada 28 de diciembre, a nivel mundial, se celebra el Día de los Inocentes, una fecha destinada a hacer caer a los demás en bromas que, a primera vista, suenan impactantes.

Eso sí, su origen real es religioso. En el Nuevo Testamento, San Mateo explica que el rey Herodes I el Grande mandó a matar a los niños menores de 2 años cuando se enteró del nacimiento de Jesús. Así, la fecha conmemora el Día de los Santos Inocentes para honrar a los niños muertos, considerados mártires.

